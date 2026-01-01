【インスブルック（オーストリア）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子は４日、オーストリアのインスブルックで伝統のジャンプ週間第３戦を兼ねた個人第１４戦（ＨＳ１２８メートル、Ｋ点１２０メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が１３１メートルと１２８メートルを飛び、２７６・５点でＷ杯個人戦初勝利を飾った。小林陵侑（チームＲＯＹ）は２５０・７点の１０位、中村直幹（フライ