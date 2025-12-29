【ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのに】 2026年1月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのに」を2026年1月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、大きなほっぺに手を当ててすねている表情が可愛い“すねて