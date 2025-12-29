今春、東都大学リーグで史上初の７連覇を目指す青学大が４日、神奈川・相模原市のグラウンドで始動した。２、３日に行われた箱根駅伝で、陸上部・駅伝チームがチーム２度目の３連覇を達成。最速１５４キロを誇り、来秋ドラフト１位候補に挙がる鈴木泰成投手（３年＝東海大菅生）は、往路５区で大逆転劇を演じた「シン・山の神」こと黒田朝日選手の走りに「チームが苦しい場面で結果を出せるのがエースなんだなと感じました」。