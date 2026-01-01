ボートレース徳山の「復活！西京波者決定戦」は４日、予選３日目が行われた。地元ホープの小林京平（２７＝山口）は３日目４、１号艇の２走を３、２着。「後半は１Ｍ失敗。着は取れてるけど、足自体はそんなに良くはなかった。２日目は出足が良かったし、合えば良さそう」と上積みの余地を残す中堅機１１号機を調整し、得点率１０位で予選最終日に臨む。前節の昨年１２月びわこでデビュー初優出（５着）を達成した１３３期の