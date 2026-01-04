ボートレースからつのＧIII「オールレディースＮｅｗＹｅａｒＣｕｐ」は４日、開幕した。宮城那菜（２０＝福岡）は初日６Ｒに６号艇で出走。６コースからコンマ０７のトップスタートを決めて内を叩いたが、まくり切るまでは行かず、バックで３番手。道中ではＡ級の三浦永理、宇野弥生にさばかれ５着まで着を落としたが、積極果敢な攻めが印象に残るレースだった。舟足に関しても「アジャストしたけど、伸びましたね。ターン回