◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（４日、オーストリア・インスブルック）伝統のジャンプ週間を兼ねた男子個人１４戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１２８メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が、合計２７６・５点で初優勝を果たした。１回目にヒルサイズを越える１３１メートルの大ジャンプで首位タイ。２回目も１２８メートルの好飛躍を見せて今季７勝を挙げるドメン・プレブツ（スロベニア）をわずか０・５点差抑えて勝利