2000（平成12）年1月5日、ダービー、春秋の天皇賞、ジャパンカップのG1レース4勝を挙げたスペシャルウィークの引退式が京都競馬場で行われた。コンビを組んだ武豊騎手を背に軽快に直線を駆け抜け、スタンドの約6万人のファンに別れを告げた。種牡馬としてもブエナビスタ、シーザリオなど優秀な産駒を出した。