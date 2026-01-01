自民党の小野寺五典安全保障調査会長らは4日夜、国家安保戦略など安保関連3文書の年内改定に向けた情報収集のためイスラエルへ出発した。5〜8日の滞在を予定し、実戦経験のあるイスラエルの防衛産業を視察し、ネタニヤフ首相ら政府要人との面会を調整している。小野寺氏は出発に先立ち、成田空港で記者団の取材に応じ、無人機や人工知能（AI）といった最先端技術を巡り意見交換すると説明。「効果的で、抑止力を高める安保戦略