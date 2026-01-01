福岡の金明輝（キン・ミョンヒ）監督（44）が電撃退任する可能性が高まった。複数の関係者によると、すでに後任人事に着手。塚原真也コーチ（40）の内部昇格が最有力になっているという。金監督は昨季指揮官に就任し、日本代表DF安藤智哉（ザンクトパウリ）らを指導。攻守にアグレッシブなサッカーを展開し、クラブ創設30周年の昨季は初めてJ1首位にも立った。12位でJ1残留を確定させた昨年11月には「百年構想リーグ」および