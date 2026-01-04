【インスブルック共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は4日、インスブルックで伝統のジャンプ週間第3戦を兼ねた個人第14戦が行われ、24歳の二階堂蓮（日本ビール）がW杯初優勝した。