【モデルプレス＝2026/01/05】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、1月14日発売の「anan」2479号（マガジンハウス）の表紙に登場。同誌恒例の「チョコレートLOVE」特集にて、“とびきり甘く、とびきり美しい”スペシャルグラビアを飾っている。【写真】山田涼介「見た目も変わってる」同級生だった32歳人気芸人◆山田涼介「anan」表紙登場バレンタインシーズンを間近に控えた1月14日発売の今号は、毎年恒例の「チョコレートLOVE」特集。表