選手宣誓する出水田（右）、児玉の両主将＝県立スポーツセンター全国都道府県対抗駅伝大会（女子４４回＝１１日、京都市、男子３１回＝１８日、広島県）に出場する神奈川代表の結団式が４日、藤沢市の県立スポーツセンターで行われた。監督として初陣を迎える、日本選手権女子１５００メートル５連覇のオリンピアン吉川美香監督（４１）は「競い合う場面で体を動かすのは順位への執着。全員駅伝で３度目のゴールテープにつなげて