中国メディアの生命時報は1日、「なぜ電気自動車（EV）に乗るとすぐに酔うのか」との記事を発表した。記事は、「なぜEVに乗るとすぐに酔うのか。酔いやすい人がEVに乗ると、より苦痛を感じる可能性がある。これは錯覚ではない」とし、二つの理由を挙げた。一つは「動力の仕組み」によるものだとし、「ガソリンエンジンは変速機によって段階的に加速するが、電動モーターはそれを必要とせず、始動してアクセルペダルを踏むと速度が