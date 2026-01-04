Travis Japan Travis Japanが４日、２枚目のCDシングルとなる「陰ニモ日向ニモ」（かげにもひなたにも）を4月15日にリリースすることを発表した。リード曲となる「陰ニモ日向ニモ」は、七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌にも決定。クールな質感とスピード感のあるビートが印象的な楽曲で"白と黒" "裏と表"をテーマに、人の内側にある二面性や、関係性の表