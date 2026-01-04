昭和のおじさんが令和にタイムスリップし、コンプライアンスに縛られがちな現代社会を痛快に斬ったコメディドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）が、新春スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ ～真面目な話、しちゃダメですか？～』（TBS系）として1月4日に帰ってきた。2024年1月期にオンエアされていた本作。通称「いつでもドア」を完成させた2054年のイノウエ（小野武彦）が顔をのぞかせたと