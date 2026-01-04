もっと押してきてほしい。早く関係に名前がつけば安心できる。そう思っているのに、なぜか彼は焦らしてばかり…。でも、そんな身長差は誠実な「本命サイン」の可能性があります。関係を壊したくない相手にほど、ゆっくり関係構築をしようとする男性は少なくないのです。急いで答えを出さないのは“女性の気持ちを尊重している”から男性は本命の女性の気持ちや状況を尊重したいから、返事を急かさないものです。「どうする？」「決