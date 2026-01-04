不倫をしている女性の中には、「本当はやめたいのに離れられない」というジレンマを抱える人が少なからずいます。その背景には、本人ですら気づいていない「見えない孤独」が潜んでいるのでしょう。それは弱さでも意思がないからでもありません。“必要とされている感覚”が手放せないそういう女性は、不倫相手の男性からの優しさや言葉に心を満たされてしまうことが多々。「あなたが必要だ」という男性の一言が、自尊心を支える最