年齢とともに感じやすい“下半身の重さ”や、姿勢のゆらぎ。そんな大人世代におすすめしたいのが、ヨガの簡単ポーズ【リバースウォーリア】です。脚の付け根・お尻・脇腹を一度に使い、体幹のスイッチを入れることで、続けるほど全身のバランスが自然と整い始めます。難しい動きが苦手な方でも始めやすい一歩です。リバースウォーリア（１）直立して右脚を後ろに大きく引き、足のつま先を外側に開く（２）両脚をしっかり踏み込む（