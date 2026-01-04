話が続かない。どこで返事を終えればいいのか分からない。そんな感じで、気になるけど「絡みづらい」と感じる男性っているはず。でも、“ちょうどいいやりとり”のポイントを知るだけでコミュニケーションの負担はグッと軽くなるんです。「何が絡みづらい要素なのか」を把握する気になる男性との絡みにくい理由は、「絡みづらい」と感じる要素を把握できていないからに過ぎません。テンポなのか、話題の方向性なのか、距離感の詰め