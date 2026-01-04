本命なら、もっと押してくるものだと思っていた。なのに、なぜか慎重で、簡単に距離を詰めてこない彼がいる--。それは「本命サイン」の可能性があります。大人になってからの恋は、勢いより「壊したくない」気持ちで動くものなんです。急に距離を詰めないのは“長い関係を見据えている”から恋愛の温度が低いほど、近づき方は雑になります。逆に大切にしたい相手ほど、「このペースで大丈夫？」と確認しながら進むもの。一歩進む前