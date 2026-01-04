【日大藤沢―神村学園】準々決勝で敗退し、肩を落とす日大藤沢の選手たち＝Ｕ等々力サッカーの全国高校選手権第５日は４日、ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕなどで準々決勝４試合が行われ、ベスト４が決まった。神奈川代表の日大藤沢は、全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）と対戦し、１−４で敗れた。日藤は後半、０−２からＤＦ小林昴瑠（３年）がゴールを決めて追い上げムードが高まったが、その後は