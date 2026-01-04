細見えする体を手に入れるために特に重視して引き締めたいポイントが下半身。メリハリ感ありつつもスッキリとした印象をキープしていきたいものです。そのためには贅肉の付きにくい状態に整えておくことは欠かせません。そこで習慣に採り入れたいのが、股関節の柔軟性を高めつつ太もものサイズダウン効果を期待できる簡単ストレッチになります。股関節の柔軟性UP＆太もものサイズダウンが叶う簡単ストレッチ（１）床に四つん這いに