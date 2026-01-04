「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）日本初の五輪王者プロレスラーが衝撃的なデビューを飾った。２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）は、いきなりＮＥＶＥＲ無差別級タイトルマッチに臨み、極悪レスラーの王者ＥＶＩＬと対戦。迫力満点のプロレス技を次々と披露して超満員の観客をどよめかせ、１２分５３秒、変形三角絞めで王者を失神させてレフェリーストップ勝利した。４万６９１