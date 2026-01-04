極地調査砕氷船「雪竜」から秦嶺基地へと隊員を輸送するヘリコプター「雪鷹１０２」。（２０２５年１２月２９日撮影、雪竜＝新華社記者／顧天成）【新華社雪竜1月4日】中国の第42次南極観測を担う極地調査砕氷船「雪竜」が2025年12月29日、南極の秦嶺基地沖の海域に到着し、物資の荷揚げ作業を開始した。搬入物資の重量は約1400トンで、秦嶺基地の後方支援物資、建設資材、研究資材、燃料などが含まれ、バージ船を使って基地へと