「俺の女」って…ただのヤバい人ですよね。本人のなかでは理論立っているのかもしれませんが、認知がおかしいというか、話が通じないというか。うぅぅ、一緒に生活していたら疲れそう…。【まんが】夫の謎理論は今日も絶好調(ウーマンエキサイト編集部)