プロレスラーとしてデビューを果たした、東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフアロン（29）が、4日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅新春3時間SP」（後6・04）に出演し、プロレスラーとしてのトレーニングについて明かした。ちょうどこの日の「WRESTLEKINGDOM20in東京ドーム」でデビューし、プロレスラーとしての第一歩を踏み出したウルフ。田中律子から「どんなトレーニングをやるんですか？」と問われる