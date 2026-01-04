歌舞伎俳優の尾上右近さん（33）が、2日に初日を迎えた歌舞伎座1月公演『壽 初春大歌舞伎』（25日まで上演）昼の部『蜘蛛絲梓弦（くものいとあずさのゆみはり）』に出演し、八役早替りを披露しました。『蜘蛛絲梓弦』は、もののけにとりつかれ、床に伏せる源頼光のもとへ、妖しい影が次々と姿を現していく早替りで魅せる舞踊劇です。■早替りや華麗に踊る姿に「音羽屋！」の大向う一役目、女童扇弥の姿で登場した右近さんは、クモ