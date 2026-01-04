仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が1月4日にスタートした。 参考：仲野太賀「とにかく元気な大河ドラマを」『豊臣兄弟！』で日本を明るくする決意 『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。のちの秀長となる小一郎を仲野、のちの秀吉となる藤吉郎を池松壮亮が演じる。 『どうする家康』（2023年）以来3年ぶりの戦国大河となり、『太閤記』（1965年）や『秀吉』