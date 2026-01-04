【北京＝吉永亜希子、ロンドン＝横堀裕也】米国のベネズエラに対する地上攻撃について、同国と親密な関係を築いてきた中露はニコラス・マドゥロ政権への支持を表明している。中国外務省の報道官は４日の声明で、マドゥロ大統領と妻の釈放を要求し、米国に「政権の転覆行為をやめ、対話を通じた問題解決」を求めた。３日の声明では、米国の攻撃は「深刻な国際法違反とベネズエラへの主権侵害だ」と批判した。ロシアのセルゲイ