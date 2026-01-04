お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が4日までに更新されたYouTubeチャンネル「カーンテレ8チャン プラス【カンテレ公式】」に出演し、今年の目標について語る場面があった。スタッフから「2026年の抱負は?」と質問されると、太田は「（明石家）さんまさんと、漫才の営業で日本中を回りたい!」と回答。太田は昨年10月に放送されたTBSの特番「お笑いの日2025」で、さんまとお笑いコンビ「古希還暦」を組んで漫才を披露し