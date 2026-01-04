アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、実家でのプライベートショットを公開した。大谷は４日までに自身のインスタグラムを更新。「背景実家すぎるね実家で発掘した懐かしい服調べたらラヴァップのワンピだった！！懐かしすぎ！知ってる人いる？」と記し、洗濯機や食器棚などが背景に写った生活感たっぷりの実家での最新ショットをアップした。この投稿には「可愛すぎて滅！」「平成ギャルな