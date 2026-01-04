SKE48の大村杏と河村優愛が4日、名古屋栄三越で開催中の『SKE48衣装展〜17年変わらぬ熱衣〜』を記念し、東海道新幹線「のぞみ345号」で貸し切りイベント「SKE48新幹線全力走行 〜いこーぜ! 衣装展〜」を開催した。新幹線車内でのファッションショーやお渡し会などで、ファンとの特別な時間を楽しんだ。 東京駅を出発後、SKE48メンバーの大村杏さん、河村優愛さんによる車内放送でイベントはスタートログインして続きを読むThe post