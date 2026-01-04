女優の観月ありさ(49)が4日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。大親友のタレントを明かした。観月の子役・モデルデビューは4歳。「母の友人がモデル事務所をやっていて、私の写真を見た時にモデルをやる気ない？みたいなことでスカウトされて、なんとなく習い事をやる感覚で」と語った。また、芸能界で一番仲の良いのは島崎和歌子と明かした。14歳の時の初主演映画「1991年」で共演