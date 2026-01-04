元巨人の槙原寛己氏（62）が、巨人時代の後輩である高橋尚成氏（50）をゲストに自身のYouTube「ミスターパーフェクト槙原」を更新。昨季の阪神が見せたこれまでの強さとは違う一面を語った。2位に13ゲーム差をつけてセ・リーグを制した阪神について、高橋氏は「何で毎年ピッチャーがいいんですかね？」と疑問を呈した。高橋氏の実感として今の藤川球児監督らが活躍した「JFK」の時代からずっと阪神は投手陣がいいイメージだ