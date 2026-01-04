新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。同日夜にはテレビ朝日「新日本プロレス1.4東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューSP」（後10・15）を放送した。地上波では24年ぶりにプライムタイムでの放送となった。この日の大会では、メインイベントで棚橋弘至が引退試合で“ライバル”オカダ・カズチカと対戦。第5試合では21年東京五輪の男子柔道100キロ級金メダリストのウルフアロンがプロレスデビュ