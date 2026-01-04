１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に、歌手でタレント、女優・はいだしょうこが出演。占い結果番組内で占いを受けることになり、「素敵なパートナーと巡り合いたい」という相談をしたはいだ。「結論、すぐにはなかなか…」と言葉をつまらせる占い師に、はいだは「ズコーっ」とずっこけた。「小さな子、周りにたくさんいる？」と聞かれ「お仕事で子どもたちに歌ったりすることがあるので、子ど