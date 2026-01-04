オール大阪支部で争われるボートレース住之江の「第64回全大阪王将戦」（デイ開催）は4日、3日目が終了した。隣がややヘコみ気味のスリット隊形でも関係なし。3日目6Rは藤山翔大（34）が1号艇を生かしてシリーズ初勝利をマークした。「1着を獲ることしか考えていません。賞金はどうでもいい。今年は最多勝のタイトルしか狙っていない」と“らしさ”全開のコメントを残してくれた。この1着で得点率は6.00までアップして、渋