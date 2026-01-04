清水エスパルスは4日、GK阿部諒弥(24)が2025シーズン限りで現役を引退することを発表した。阿部は帯広北高から中央学院大を経て、2023年に清水へ加入。ここまで公式戦の出場はなかった。引退の理由についてクラブ公式サイトで「ざっくりとした言葉にはなりますが、全てにおいて自分の限界を感じたため、この決断に至りました」と説明。「悔しい気持ちはありますが、常に自問自答し、全力で努力してきたので、この選択に後悔