FC町田ゼルビアは4日、DF奈良坂巧(23)がギラヴァンツ北九州へ期限付き移籍することを発表した。奈良坂は2021年に桐光学園高から加入し、2度にわたってカマタマーレ讃岐へのレンタル移籍を経験。昨季は町田で天皇杯1試合の出場だった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF奈良坂巧(ならさか・たくみ)■生年月日2002年7月6日(23歳)■出身地神奈川県■身長/体重187cm/82kg■経歴クラブテアトロJrユース-桐光学園高-町