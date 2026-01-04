レノファ山口FCは4日、京都サンガF.C.から期限付き移籍中のDF松田佳大(25)について、期限付き移籍期間が満了となったことを発表した。松田は今季、レンタル先の山口でJ2リーグ戦34試合に出場。また、ルヴァンカップで1試合、天皇杯で1試合プレーした。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF松田佳大(まつだ・けいた)■生年月日2000年5月17日(25歳)■出身地大阪府■身長/体重190cm/85kg■経歴京都橘高-東洋大-水戸-FC