アスルクラロ沼津(JFL)は4日、柏レイソルからFW真家英嵩(22)が完全移籍で加入することを発表した。真家は柏U-18から2022年にトップチーム昇格。2024年8月から育成型期限付き移籍でFC琉球に所属していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW真家英嵩(まいえ・ひでたか)■生年月日2003年7月28日(22歳)■出身地千葉県■身長/体重187cm/83kg■経歴ラビットキッカーズ-柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-琉球-柏■出場歴J1リーグ