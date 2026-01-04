RB大宮アルディージャは4日、MF加藤玄(22)が名古屋グランパスから期限付き移籍で加入することを発表した。期限付き移籍期間は2026年6月30日まで。期間中に名古屋と対戦する公式戦には出場できない。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF加藤玄(かとう・げん)■生年月日2003年4月15日(22歳)■出身地愛知県■身長/体重183cm/79kg■経歴刈谷81FC-名古屋U-15-名古屋U-18-筑波大-名古屋■出場歴J1リーグ:8試合リーグカッ