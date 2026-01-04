V・ファーレン長崎は4日、セレッソ大阪からDF進藤亮佑(29)が完全移籍加入することを発表した。北海道出身の進藤は、北海道コンサドーレ札幌のアカデミーから2015年にトップチーム昇格。2021年にC大阪へ完全移籍した。昨季はJ1リーグ戦22試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップ3試合、天皇杯1試合に出場した。長崎の公式サイトを通じ、「無限のポテンシャルを秘めたこのチームでプレーできることに興奮を抑えら