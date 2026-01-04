浦和レッズは4日、浦和レッズユース所属のDF田中義峯(17)、MF和田武士(16)とプロ契約を締結したと発表した。田中はクラブ公式サイトを通じ、「みんなが憧れるような選手になり、1日でも早くピッチに立って、浦和レッズの勝利のために全力でプレーし、応援してくださる方々に認めてもらえる選手になれるよう頑張ります」と意気込みを語っている。和田は「このクラブで、世界一熱いファン・サポーターとともに、タイトル獲得に