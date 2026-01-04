FC東京は4日、セルティック(スコットランド)からDF稲村隼翔(23)が期限付き移籍加入することを発表した。期限付き移籍期間は2026年6月30日までとなる。稲村は東洋大時代に特別指定選手として新潟に所属し、2024年のルヴァンカップ決勝進出に貢献。2025年から正式加入し、同年7月にセルティックへ完全移籍した。2025-26シーズンは左サイドバックとしてリーグ戦1試合に出場。UEFAヨーロッパリーグ(EL)では登録メンバーから外れ