腰まわりが気になって、ついコーデが無難にまとまりがち……。そんな40・50代にこそチェックしてほしいのが【GU（ジーユー）】の人気チュニックです。体のラインを拾いにくく、かつオシャレ感もアップしてくれる名品が揃っています。中でも注目なのが、オンオフ着回せるニットチュニックや、1枚でグッと華やかにきまるフリルチュニック。今回は、その魅力と着こなし術を合わせて紹介します。 ふんわり包み込む