ＴＢＳの佐々木舞音アナウンサーが４日までにＳＮＳを更新。先輩アナウンサーとの着物姿の２ショットが綺麗過ぎると話題になっている。自身のインスタグラムに白の花柄を基調とした着物姿を披露し、フリーの望月理恵アナウンサーとのツーショットを公開した。佐々木アナは「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶し、「２０２６年はＴＨＥＴＩＭＥ，からスタートでした望月さんと明治神宮の中継！ご覧いただいた