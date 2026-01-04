女優の観月ありさ(49)が4日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。結婚式を挙げたインドネシア・バリ島での大ハプニングを明かした。観月は2015年3月に建築関連会社社長の青山光司氏と結婚。同年11月に同地で挙式・披露宴を行った。だが、挙式後、現地のリンジャニ山が噴火し、空港が閉鎖されたもの。観月は「結婚式に来てくださった方たちを朝、お見送りしたら、みんな帰ってきて、飛