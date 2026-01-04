俳優の高嶋政伸（59）が、4日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅新春3時間SP」（後6・04）に出演し、自身の代表作にまつわるエピソードを明かした。父は故・高島忠夫さん、母は元タカラジェンヌの寿美花代、兄は俳優・高嶋政宏という芸能ファミリー。俳優業で生きていくきっかけについて問われると、「一番役者をやろうと思ったのは、『HOTEL』というドラマがあったんですけど、大河ドラマの『太平記』。今、『SHOGUN