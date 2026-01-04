子どものころから両親の不仲を見て育ち、自分のせいで親は離婚ができないのだと思い込んでいた場合、親がようやく離婚に踏み切れたらホッとすることもあるだろう。ただ、その後の状況に、さらに悩まされるというケースもある。【マンガ】独居の母を引き取ったらイライラの連続…20年も離れて暮らせば、実は知らない“母という人”両親が熟年離婚したら原案：亀山早苗マンガ：カンザキミナミ（@knzkminami）(文:All About 編集部)